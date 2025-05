Un 13e P’tit du Gros aux notes régionales, romandes et alémaniques

Le P’tit du Gros est paré pour sa 13e édition. Le festival de musique situé dans l’enceinte du Chant du Gros a présenté ce mercredi après-midi sa programmation éclectique aux sonorités électro, rock, rap, reggae ou encore pop. 18 artistes suisses se produiront sous le traditionnel chapiteau du 11 au 13 septembre au Noirmont. Cette année, les organisateurs du « petit frère du Chant du » ont déniché des talents alémaniques avec le groupe zurichois Konkolo Orchestra et ses notes african afrobeat, ainsi que la pop de l’Argovienne Marlin. « Il y a énormément de talents de ce côté-là du pays aussi », se réjouit Quentin Arnoux. Le co-président du P’tit du Gros remarque également que la renommée du festival s’élargit et qu’elle « touche les artistes et le public qui nous rend visite de plus en plus loin. »





Un aspect régional sur le devant de la scène

Cette programmation réunit sept groupes et artistes des cantons du Jura et de Neuchâtel. « C’est quelque chose qu’on a voulu garder et mettre au centre de notre ADN depuis 13 éditions », appuie Quentin Arnoux. Les représentants jurassiens sont le rappeur Nwar (Noa Scheurer de son vrai nom) et les rockeurs d’Intimist emmenés par le guitariste et compositeur Sébastien Déboeuf. Côté neuchâtelois, le reggae d’Attic Foundation, la techno de Bloom District, Ugo2Hell et Sigis ainsi que l’électro de Pug Impact feront vibrer le chapiteau jusque tard dans la nuit avec les incontournables afters du P’tit du Gros. Le festival accueillera également plusieurs talents romands venus du canton de Vaud. La programmation complète est à retrouver sur le site internet de l’événement.