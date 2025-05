Un jeune cycliste a été blessé dans un accident survenu mardi, en fin d’après-midi, sur la route de Courgenay à Porrentruy. Une collision entre le conducteur du deux-roues et un automobiliste a eu lieu pour une raison que l’enquête devra déterminer. Le jeune cycliste a été pris en charge par une ambulance et a été transporté à l’hôpital. La circulation a été perturbée durant environ 45 minutes, le temps de l’intervention des secours et du constat d’usage. /comm-fco