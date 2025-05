Une nouvelle bannière pour la Fanfare Concordia Liberté de Glovelier

Samedi 24 et dimanche25 mai, La Fanfare « Concordia-Liberté » de Glovelier organise la 61e édition du Festival des Fanfares du Haut de la Vallée de la Sorne à la halle polyvalente de Glovelier. Samedi les ensembles présenteront leurs prestations de concours, et dimanche aura lieu l’inauguration de la nouvelle bannière et des nouveaux uniformes de la fanfare.

La création d’une nouvelle bannière est un investissement important pour une société. Plus d’une année de discussions, un coût important qui s’élève à plus de 20'000 francs, pour une bannière réalisée avec soin et des matériaux de première qualité. Une bannière est un élément traditionnel pour une société, mais elle a encore toute son importance aujourd’hui comme le souligne Gérald Jeannerat, Président de la « Concordia-Liberté » de Glovelier. /jmp