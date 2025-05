Vers plus de transparence des partis jurassiens

La transparence des partis politiques franchit une nouvelle étape. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi en première lecture par 36 voix contre 22 et 1 abstention une modification de la loi sur les droits politiques en ce sens. Le texte concrétise l’initiative cantonale du Parti socialiste pour plus de transparence dans le financement des formations politiques.

Contrairement à la proposition initiale du Gouvernement, l’obligation de publier le budget et la liste des dons avant un scrutin ne concernerait que les communes de plus de 5'000 habitants. « Les enjeux financiers ne sont pas les mêmes dans une commune de 100 habitants. Il faut concentrer les efforts dans les communes où la vie politique est la plus active », a fait valoir Lionel Maître (Le Centre). Concernant la publication, elle se ferait en version papier à la Chancellerie d’État et pas obligatoirement en ligne, en vertu de la protection des données. À noter encore que la publication ne serait pas nécessaire s’il n’y a pas de don et qu’il n’y aurait pas de cumul de ces derniers sur une même liste ou pour un même acte de candidature. En cas de non-respect de cette nouvelle loi, une amende de 10'000 francs, adaptable selon le manquement, pourrait être facturée.