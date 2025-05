Et si les champions suisses de football de table venaient de la région ?

Les meilleurs joueurs de football de table du pays se retrouveront ce week-end à St-Imier. Le Championnat suisse de la discipline, qu'on nomme aussi familièrement « babyfoot », se tient pour la première fois en Romandie.

Si le football de table est souvent perçu comme un jeu de café ou de salle de pause, il se pratique aussi en compétition, avec ses clubs et ses tournois. C’est le cas du Club de football de table (CFT) Jura Seeland, organisateur de l’événement. Fondée en 2016 à Delémont, l’équipe regroupe des joueuses et joueurs venus de tout l’Arc jurassien et parfois d’un peu plus loin. Elle s’entraîne désormais à Courtelary, où son président, Cyril Amez, nous a accueillis pour dévoiler les coulisses de la préparation en vue de ce grand rendez-vous.

Sur place, quatre tables sont installées : trois modèles dits « allemands », utilisés principalement en Romandie selon Cyril Amez, et une table de type « italien », plus répandue outre Sarine. Ce dernier modèle sera mis en avant lors du championnat.

Ce mardi, une dizaine de membres du CFT Jura Seeland étaient présents. Chacun s’entraîne à sa manière. Contrairement à d’autres sports, il n’y a pas d’entraîneur attitré. Les membres échangent des conseils entre eux et le programme varie selon les besoins de chacun. Cyril Amez nous guide entre les tables.