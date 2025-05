Le secteur de la construction « discriminé » par la RHT

Avec l’aide des syndicats

Pierre-André Raboud estime qu’il est temps de s’approcher des syndicats. « Ça serait bien qu’on puisse une fois regrouper les entreprises et les syndicats pour tirer à la même corde dans ce dossier », selon le président de la section jurassienne de la SSE : « Il en va de la protection des travailleurs ».





Années horribilis

Lors de l’assemblée générale, le président de la section jurassienne de la SSE a aussi relevé la mauvaise conjoncture. Ainsi depuis 2024, les entreprises du secteur de la construction sont confrontées à une baisse de leurs activités. « On constatait clairement des baisses dans les investissements cantonaux », relève Pierre-André Raboud qui cite comme exemple l’entretien des routes. La tendance s’est encore accélérée en 2025 avec une réduction un peu plus importante des budgets cantonaux et de certaines communes jurassiennes. Quant à 2026, elle ne s’annonce pas meilleure : « on ne s’attend pas à un grand renouveau vu la conjoncture internationale ». Ainsi comme les entités publiques, l’industrie peine à investir dans la pierre en cette période d’instabilité. /ncp