Les élèves jurassiens champions en français et bonnet d’âne dans les langues

Gros point faible en anglais

Si la langue de Goethe est une matière qui peine à captiver les élèves jurassiens, l’anglais n’est visiblement pas leur tasse de thé. Ceux-ci sont nettement les moins bons de Suisse, qu’il s’agisse de l’écrit ou de l’oral. « C’est une conséquence de la grille horaire. Les autres cantons romands ont plus de cours d’anglais. » Le ministre de la Formation promet un changement qui devrait être perceptible d’ici cinq ans avec la nouvelle grille horaire pour l’école secondaire. Elle prévoit plus de cours en allemand et en anglais, notamment avec plus de pratique de l’oral. /rce