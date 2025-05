Roxer veut bannir la poussière de toute la chaîne de production horlogère

La nouveauté est présentée comme une petite révolution pour le tissu de production horlogère : l’entreprise chaux-de-fonnière Roxer va mettre sur le marché un objet qui doit bannir l’ennemi numéro un de la précision helvétique, la poussière. Et ce, jusque dans les plus petits ateliers d’horlogerie : des flux laminaires – autrement dit des espaces de travail purifiés – qui seront beaucoup moins encombrants que ceux utilisés aujourd’hui par l’industrie. « L’encombrement était un problème, la puissance utilisée était aussi parfois un souci. En amenant une taille beaucoup plus restreinte, on s’est rendu compte qu’on pouvait répondre à un besoin dans l’horlogerie : mettre la qualité hors poussière partout », explique Christophe Giorgis, le directeur général de Roxer.