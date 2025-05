La Confrérie des Jardiniers reviendra avec une dystopie sur la ville de Delémont

Les grandes lignes du prochain spectacle de la Confrérie des Jardiniers, qui revient tous les quatre ans, sont connues. Elles ont été dévoilées jeudi soir lors d’une séance d’information. Ce 10e opus s’intitulera « Les Jardins de 12000 » et se tiendra entre le 14 et le 30 août 2026 sur le site de la SAFED à Delémont lors de huit représentations, voire avec des dates supplémentaires. Pour la première fois, le spectacle sera mis en scène par le Jurassien Stéphane Thies dont émane l’idée du thème, avec des textes de l’auteur français Nicolas Turon. Il ne s’agit pas cette fois-ci de revenir sur des faits d’Histoire, mais d’en raconter une, avec un récit fictif d’une société imaginaire. « Il s’agit d’une dystopie qui se passe dans un futur pas très rose, en 2088. La ville de Delémont vit un contexte très compliqué avec la démocratie qui a fait place à un empire, l’Empire helvétique. Delémont doit relever le challenge de maintenir son statut de ville et il lui faut 12'000 habitants pour cela. Elle devra ainsi faire preuve de ruse, de supercherie et de charme », explique le président de la Confrérie des Jardiniers Olivier Etique.