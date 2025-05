Parc éolien de Tramelan : les travaux préliminaires vont débuter

Un début de chantier symbolique

Depuis qu’il a été accepté par les citoyens de Saicourt et Tramelan en 2015, le projet de parc éolien a connu de nombreux rebondissements. Il a notamment été combattu par la commune des Genevez et par l’association Protection habitat et paysage. Cependant, les oppositions ont été rejetées par le canton de Berne, le Tribunal administratif cantonal et plus récemment par le Tribunal fédéral. Dix ans plus tard, Philipp Mäder l’assure « on a une permission des juges fédéraux pour construire ce parc ». Un accord doit toutefois être trouvé avec les propriétaires fonciers qui n’ont pas consenti au transfert des droits de passage et de conduite. Cela n’empêche toutefois pas le début des travaux sur les zones autorisées, en raison de l’accord conféré grâce au plan de quartier voté en 2015.