Du changement au Conseil communal d’Alle. Cyrille Gigon a transmis sa démission dernièrement et quittera la table de l’exécutif à la fin du mois de juin. En fonction depuis sept ans, l’élu justifie dans un communiqué transmis à la presse ce jeudi soir sa décision par ces mots : « en raison du manque d’adéquation entre mes idées et ma vision et la gouvernance actuelle du Conseil communal ».

La section d’Alle du Centre communiquera prochainement le nom de son successeur. /comm-ncp