Vivre la Danse sur la Doux dès le plus jeune âge

S’amuser, se divertir et aussi s’évader : la Danse sur la Doux propose un programme éclectique dès vendredi à 17h et jusqu’à dimanche à 3h dans les rues de Delémont. Les organisateurs veulent notamment attirer les familles. A la demande du Centre culturel régional de Delémont (CCRD), un conte a été créé par Valérie Fleury-Wüthrich et Jacques Stämpfli. Tous deux ont planché pendant plusieurs mois sur une histoire originale, avec la volonté de proposer « quelque chose de différent ». Ils ont puisé dans différentes histoires du répertoire traditionnel pour rédiger un texte inédit qu’ils conteront aux côtés de Roberto Cortesi, dont les notes musicales agrémenteront le fil de l’histoire du petit Halimoun, le personnage central du conte. Pendant environ 45 minutes, Valérie Fleury-Wüthrich et Jacques Stämpfli vont « montrer qu’un personnage un peu cabossé par la vie a des ressources ». Ce conte est accessible dès quatre ans et le public sera appelé à interagir avec les deux conteurs. Ces derniers se réjouissent de participer à la Danse sur la Doux, car cette manifestation leur offre « une belle vitrine », selon Valérie Fleury-Wüthrich. Pour Jacques Stämpfli, ce genre d’offre peut susciter de l’intérêt alors que certaines personnes n’ont pas pour habitude de pousser les portes des salles de spectacles. « Halimoun le rêveur » sera présenté samedi à 14h et à 17h30 à la Maison Wicka. /mle