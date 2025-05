Le retour des grillades appelle à la prudence

La saison des grillades bat son plein, mais derrière l’odeur alléchante du charbon se cache un danger bien réel. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) tire la sonnette d’alarme : chaque été, brûlures graves, incendies et blessures évitables gâchent des soirées qui avaient pourtant bien commencé.

Les retours de flamme, les surfaces brûlantes ou l'utilisation imprudente de grils à gaz provoquent chaque année de nombreux accidents. Les mains sont les premières touchées. Le BPA recommande de toujours porter des gants adaptés et de ne jamais laisser un gril sans surveillance. Silvio Iovine, vice-commandant du SIS Vendline, rappelle notamment qu’il faut également rester extrêmement vigilant lorsque des enfants ou des animaux sont à proximité. « Attention à ne pas faire des feux de trop grande intensité. Et lorsque l’on veut griller en forêt, il faut également se renseigner sur le danger d’incendie potentiellement en vigueur dans la région. » Concernant les gril à gaz, Silvio Iovine conseille également de toujours bien vérifier l'état des tuyaux et des raccords, et éteindre le gril immédiatement en cas d'odeur de gaz. IL est également conseillé de conserver les bouteilles de gaz en plein air à l'abri du soleil.





Ne pas laisser le vent souffler sur les braises

Les braises restent dangereuses bien après la fin du repas : elles peuvent encore provoquer un incendie plusieurs heures plus tard si elles ne sont pas correctement refroidies ou éliminées. « Le principal danger est qu’une rafale de vent transporte des braises et cause un incendie. C’est pour cela qu’il faut les laisser refroidir au moins 48 heures ou les asperger d’eau, explique Silvio Iovine. Ensuite il faut les placer dans un récipient non-inflammable fermé. » Fort heureusement, les incendies causés par des grillades restent rares dans la région, explique Silvio Iovine : « Dans l’ensemble, le nombre d’interventions pour des incendies liés à l’utilisation de barbecue est faible, car la population agit avec prudence. » Silvio Iovine rappelle également que tout départ de feu doit être immédiatement signalé à la centrale des pompiers au 118.





Également des risques liés à l’alcool

Le danger ne s’arrête pas une fois le gril éteint. Le retour à la maison peut s’avérer tout aussi risqué, explique le BPA. L’alcool, souvent de la partie lors des soirées barbecue, est la principale cause d’accidents graves de la route la nuit. Même en trottinette ou à vélo, les capacités sont altérées dès le premier verre. Le BPA le rappelle : après avoir bu, mieux vaut renoncer à conduire. /comm-tna