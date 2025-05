« Les jeunes ont souvent le bon réflexe »

Courgenay vibre au rythme de la musique. La troisième édition du festival Dritchino a démarré vendredi soir, avec des têtes d’affiche telles que MC Solaar, Kendji Girac ou 77 Bombay Street. En marge des concerts et des nombreuses activités proposées au public, la prévention occupe toujours une place de choix. Manon et Camille arpentent le site à la rencontre des festivaliers pour les sensibiliser aux dangers de l’alcool au volant. Elles font partie du programme « Be My Angel », piloté par la Fondation O2. Ce dispositif encourage les conducteurs sobres en leur offrant des boissons sans alcool, à condition qu’ils ramènent leurs proches ou amis en toute sécurité. Une mission porteuse de sens pour Manon, qui endosse ce rôle pour la première fois : « La prévention est très importante dans ma formation également. C’est un thème qui me tient à cœur. Si on peut apporter des conseils sans être moralisateurs, trouver des solutions pour les aider à rentrer c’est enrichissant autant pour eux que pour nous. »