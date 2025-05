Médias et politiques se doivent de « fertiliser le terreau de la démocratie »

Explorer les relations entre journalistes et politiques. C’était l’enjeu de la discussion organisée vendredi à Cinémont. L’association jurassienne des journalistes a mis sur pied une table ronde intitulée « Politiciens et journalistes : quelle relation, du Jura à la Berne fédérale ? Récits de terrain ». Plusieurs représentants de la presse et du monde politique ont échangé sur ce thème : la conseillère fédérale Elisabeth Baume Schneider, Rémy Chételat, rédacteur en chef du Quotidien jurassien, Florent Quiquerez, correspondant parlementaire à Berne et Corentin Jeanneret, maire de St-Imier.

La conseillère fédérale s’est notamment exprimée sur l’importance de la collaboration entre médias et politiques pour informer correctement la population. « Je pense que la démocratie a besoin des uns et des autres pour produire des informations et des argumentaires, afin que la population saisisse les enjeux politiques. Plus que jamais, la démocratie a besoin qu’on prenne soin d’elle. »