Flashé à 104 km/h dans le 50 entre Courroux et Delémont

Un automobiliste a été flashé à plus du double de la vitesse autorisée tôt samedi matin entre Courroux et Delémont. L'infraction a été commise vers 1h du matin. La police cantonale jurassienne indique dans un communiqué que le chauffard a été flashà à 104 km/h dans la zone limitée à 50. L'infraction entre dans le cadre de Via Sicura. Le conducteur a été interpellé durant l'après-midi par la police cantonale et la procédure usuelle a été menée. /comm-tna