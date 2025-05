Le Shonen Pop revient pour un tour

La culture japonaise était célébrée ce weekend ! La deuxième édition du Shonen Pop s’est déroulée ce week-end au Forum de l’Arc à Moutier. L’occasion pour les fans de mangas de plonger dans la pop-culture et l’univers des animés, et pourquoi pas de s’essayer au cosplay? Cette pratique qui consiste à revêtir l’apparence d’un personnage issu de mangas, de science-fiction et de jeux vidéo. Nous étions sur place samedi avant le concours de cosplay professionnel. Un concours d’ailleurs reconnu par la fédération suisse. Maquillés et habillés, les cosplayeurs étaient prêts à passer devant le jury. Certains ont passé quelques 500 heures à créer leur costume.