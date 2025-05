Rideau sur la 3e édition du Dritchino festival

Pas de folie des grandeurs

Le comité ne prévoit toutefois pas de changement d’échelle. La capacité du lieu impose des limites claires. « On ne peut pas agrandir pour devenir un festival à 15'000 personnes, on n’a pas l’endroit pour, ou alors on n’aurait plus de parking. Notre objectif n’est pas de doubler ou tripler le nombre de festivaliers. Si on arrive à tenir notre public, ça nous va très bien et on pense que l’esprit familial doit rester aussi. » Une réunion du comité est prévue pour évaluer les différents aspects de l’édition. « On va faire le tour du comité pour voir ce qui a fonctionné ou non. Mais au niveau du public, les gens qui étaient là étaient heureux », poursuit Serge Surgand.

Le concert de Hoshi, programmé samedi soir, a marqué les esprits. « Quand elle est montée sur scène hier soir (ndlr : samedi), devant cette foule monumentale c’était hallucinant. Elle a fait un concert d’anthologie alors qu’elle avait mal au dos. Je crois que le public a été ravi » se réjouit Serge Surgand.





« On fera tout pour qu’il y ait une prochaine édition »

Si la volonté de pérenniser le festival reste intacte, l’organisation fait face à une pression budgétaire croissante. « Évidemment, personne n’a envie de laisser tomber le projet, explique Serge Surgand. Mais le plus gros risque, c’est les finances. Les artistes sont devenus très chers, tout augmente. On aimerait rester dans des tarifs d’entrée qui sont corrects. On va évidemment tout faire pour qu’il y ait une prochaine édition. » /tna