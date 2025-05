L’eau est à nouveau consommable à Seleute sans besoin de la faire bouillir. L’alerte d’eau non potable a été levée ce lundi peu avant midi, selon une annonce d’Alertswiss, confirmée par les autorités de Clos du Doubs. Le conseiller communal René Altermath explique que des analyses ont été faites la semaine dernière et que les résultats sont bons. Les eaux ne contiennent plus de bactéries fécales qui étaient arrivées dans l’or bleu par les sources. /ats-ech