« Moulindustrie » va de l’avant à Moutier

C'est une étape importante pour le projet immobilier « Moulindustrie » à Moutier. La Préfecture du Jura bernois a délivré le permis de construire, a confirmé la Municipalité à RJB. Un document qui régit la démolition des bâtiments existants et la construction d’un nouveau complexe attendu depuis de nombreuses années dans la cité prévôtoise. Des sept oppositions qui étaient pendantes, six ont été rejetées, la dernière a été jugée irrecevable. Les opposants ont un délai de 30 jours pour recourir auprès de la Direction des travaux publics et des transports. Le promoteur vaudois, lui, aura trois ans pour débuter les travaux une fois le permis entré en force. /oza