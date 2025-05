Un plan de quartier pour permettre au Sikypark de se développer

Pour le Sikypark, cette modification doit pouvoir lui permettre de développer les installations nécessaires à son activité. On parle, par exemple, d’un bâtiment qui va permettre de garder des animaux en quarantaine et d’un autre, multifonctionnel, équipé d’une salle d’opération, cite Werner Harnisch, responsable du projet pour le parc et délégué du conseil d’administration. Il n’est ainsi pas question pour le parc de s’étendre au-delà de ses limites actuelles, précise-t-il.