Blatten : une grande partie du glacier du Birch a cédé

Une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis a enseveli une grande partie du village de Blatten, dans le Lötschental valaisan, après la grande débâcle du glacier mercredi après-midi. De nombreuses maisons ont été détruites. Aucune victime n'est à déplorer.

Vers 15h30, un effondrement massif s'est produit au niveau du glacier du Birch, selon les autorités. La situation est en cours d'évaluation. L'état-major de conduite n'était pas en mesure, pour l'heure, de fournir davantage d'informations sur la situation exacte dans la zone sinistrée, mais confirme d'importants dégâts au niveau de certaines habitations.

Les forces d'intervention et les autorités tentent actuellement de se faire une idée plus précise de la situation. Le village de Blatten avait été évacué il y a neuf jours et environ 300 personnes avaient dû quitter leurs maisons.

Une augmentation significative de l'activité a été observée depuis la nuit de mardi à mercredi et s'est encore amplifiée durant la journée de mercredi. En début d'après-midi, le barrage pare-avalanche a fini par laisser passer une partie des gravats.

Mardi vers 18h00 et mercredi vers 04h00, deux premiers effondrements d'importance s'étaient produits sur le glacier.





Situation particulière adoptée

Face aux risques de voir un effondrement du glacier du Birch qui provoquerait des laves torrentielles ou un éboulement de grande ampleur mettant en danger les habitations des citoyens de Blatten, le Conseil d'Etat valaisan a décrété la situation particulière.

Cette mesure permettra de « réagir le plus rapidement possible, le cas échéant en mobilisant dès que cela sera nécessaire plusieurs moyens d’intervention d'envergure (Organe cantonal de conduite, Protection civile, voire l'armée) », a-t-il expliqué dans un communiqué. /ATS