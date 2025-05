Delémont s'associe à l'appel des villes sur Gaza

La Ville de Delémont s'associe à son tour à la déclaration lancée par Genève et Lausanne dénonçant la situation humanitaire à Gaza. Le Conseil communal condamne fermement les attaques menées contre des civils et affirme son attachement profond au respect du droit international et humanitaire. Le canton du Tessin de son côté a lancé un appel au Conseil fédéral.

En s’associant à la déclaration des Villes de Lausanne et de Genève, la Ville de Delémont appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza, à la libération des otages et à la fin des violences contre les populations civiles. Elle demande l’accès complet et sans entrave à l’aide humanitaire.

Delémont invite les villes suisses qui ne l’auraient pas encore fait à se joindre à cet appel urgent. Cette prise de position publiée mercredi s’inscrit dans la lignée de la résolution du Parlement jurassien du 21 mai appelant le Conseil fédéral à prendre "clairement" position pour une cessation des hostilités.

Le Conseil d'Etat tessinois a lui adressé mercredi une lettre au Conseil fédéral sur la situation humanitaire à Gaza. Il demande que la Suisse condamne « les violations du droit international humanitaire commises par l'armée israélienne ». /ATS