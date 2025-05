Le hangar de la voirie des Breuleux et des pompiers doit renaitre de ses gravats

Une nouvelle vie attend le hangar de la voirie des Breuleux. Le bâtiment est vétuste et nécessite une remise à neuf complète. La commune franc-montagnarde prévoit de le démolir avant d’en reconstruire un nouveau au même endroit, à la rue des Vacheries 13. Les citoyens se prononceront sur un crédit de 2,1 millions de francs le 16 juin en assemblée communale, selon une information parue dernièrement dans le Journal officiel du canton du Jura.





Reconstruire au lieu de rénover

« On avait fait une première étude pour rénover le site mais les montants étaient élevés. La seconde étude nous a montré que la démolition puis la reconstruction sont aussi plus efficaces en ce qui concerne la pose d’une nouvelle isolation », explique le conseiller communal en charge des travaux publics. Luc Baume ajoute que le hangar est partagé entre la voirie et les pompiers. Le bâtiment abrite actuellement le véhicule de déneigement de la commune et un camion du Service d’incendie et de secours des Franches-Montagnes Ouest. Il dispose aussi d’une salle de réunion et d’un vestiaire.

Le futur hangar en ossature bois sera légèrement plus grand que l’actuel. De nouveaux vestiaires pourvus de douches et de toilettes seront créés, tout comme des bureaux pour le personnel communal et pour les pompiers ainsi qu’une salle de pause commune. La bâtisse répondra aux normes Minergie-P. Elle sera chauffée à l’aide d’une pompe à chaleur, et non plus au mazout, et des panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur son toit. Luc Baume espère débuter les travaux en été 2026 pour les terminer en automne. /nmy