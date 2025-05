Une nouvelle mesure de lutte contre le frelon asiatique

Une aide nouvelle dans la lutte contre le frelon asiatique. L’usage de biocides dans les forêts pourrait devenir possible dès cet automne. La Confédération a mis en consultation une modification des bases légales quant à l’utilisation de ce produit chimique autorisé jusqu’à présent uniquement en milieu urbain. Le Canton du Jura a récemment fait part de sa position : il considère cette révision nécessaire, pour autant que l’utilisation de biocides soit appliquée de manière très stricte et bien encadrée, dans le but de préserver les zones forestières. Le recours à ces produits chimiques ne sera pas systématique. « On ne revient pas sur le principe que la forêt est un milieu à préserver à tout prix de ces produits chimiques », tient à préciser la cheffe de l’Office jurassien de l’environnement, Mélanie Oriet.