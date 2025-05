Une vedette à la Braderie Prévôtoise

Bastian Baker foulera la scène de la Braderie Prévôtoise. Le programme de la 28e édition de la manifestation qui se tiendra entre le 29 et le 31 août prochain dans les rues de Moutier a été présenté ce mercredi matin par le comité d’organisation. Outre les traditionnelles guinguettes et les septante bradeurs présents, les organisateurs ont voulu marquer le coup cette année. Le chanteur suisse Bastian Baker sera en concert le samedi soir (30 août) sur la grande scène. Cette venue permet de célébrer les 20 ans d’organisation du comité actuel. « On s’est dit que ça serait sympa de faire quelque chose d’un peu extraordinaire autant pour la ville de Moutier que pour nous », expliquait le directeur, Jacques Stalder. Ce dernier se réjouit de la présence de la vedette vaudoise : « Je suis certain qu’il y aura beaucoup de monde en Prévôté ».