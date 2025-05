Pas de train rapide dans l’immédiat entre Delémont et Porrentruy

Il ne devrait pas y avoir de train rapide entre Porrentruy et Delémont avant 2030. C’est en substance ce que dit le rapport du Gouvernement jurassien au postulat du député Baptiste Laville (Vert-e-s et CS-POP). Des études ont déjà été réalisées dans le cadre d’un appel d’offres aux CFF en 2023 pour l’ajout de tels dispositifs. Quatre relations avaient été retenues concernant des correspondances à Delémont le matin en direction de Bâle et le soir en provenance de la cité rhénane, toutes aux heures de pointe. Il en ressort un gain de temps de dix minutes par trajet pour les passagers qui se déplacent de Porrentruy à Bâle. Toutefois, les infrastructures et le matériel en place ne permettent pour l’heure pas ce dispositif. Ces trains rapides devraient croiser à Glovelier et actuellement ils causeraient des problèmes de stabilité sur le réseau. La réalisation d’un passage sous-voie pourrait ainsi régler ce problème, mais il n’est pas imaginable de le voir construit avant 2030. De plus, il faudrait investir dans un matériel roulant supplémentaire de type Flirt ou Evo qui dispose des performances nécessaires pour tenir les horaires. Or, ce matériel n’est pas disponible avant 2029. Concernant les coûts, deux allers-retours supplémentaires couteraient 1'500'000 francs par année, alors que les CFF estiment que l’augmentation du nombre de passagers sera relativement faible. Le Gouvernement confirme que l’idée de trains supplémentaires est intéressante, mais qu’il s’agira d’apprécier le rapport coût/efficacité au début des années 2030. /lge