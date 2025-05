Un accident sans blessé sur l’A16

Un accident qui n’a pas fait de blessé s’est produit mercredi soir sur l’A16 peu après la galerie de Develier. Un automobiliste qui circulait en direction de Porrentruy a dévié de sa trajectoire et a heurté la clôture à gibier située sur la droite de la chaussée. Le véhicule est ensuite sorti de l’autoroute et a terminé sa course dans un champ situé en contrebas, précise la police cantonale jurassienne dans un communiqué. La clôture a été endommagée sur une vingtaine de mètres. Le trafic routier a été perturbé durant environ une heure. /comm-fco