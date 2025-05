Une prolongation fructueuse pour la Tour de Moron

« C’est très encourageant et je suis super satisfait », confie Henri Simon, président du conseil de fondation de la Tour de Moron. L’emblématique édifice qui surplombe Valbirse obtient un sursis financier grâce à la campagne de financement participatif lancée à la mi-février. Alors qu’elle devait initialement se clôturer le 18 avril, après avoir récolté 12'080 francs, le choix a été fait de prolonger la campagne en ligne, faute d’avoir atteint le montant minimal souhaité de 20'000 francs. Le nouveau délai a pris fin dimanche 25 mai à 23h59, avec un compteur qui affiche plus de 24'000 francs. Cette somme permettra de couvrir les charges fixes qui représentent environ 15'000 francs par an. Cela englobe « les assurances, les fiduciaires, les charges de contrôle des fondations, l’entretien des alentours ou encore le contrôle de la sécurité », détaille Henri Simon.