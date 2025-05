Blatten : la rivière devrait commencer à couler dans la journée

À Blatten, le lac créé par le dépôt de l'effondrement du glacier de Birch et du matériel issu des éboulements du Petit Nesthorn continuait de se remplir vendredi matin et s'approchait du sommet du cône d'éboulis. La rivière devrait commencer à couler dans la journée, selon l'Organe cantonal de conduite.

« La capacité du barrage de Ferden situé en aval de la zone sinistrée avait été augmentée de manière préventive. Une surveillance active de la zone sinistrée et du comportement du lac, de la rivière et du barrage de Ferden est effectuée. Des équipements de mesures ont été mis en place dans la zone sinistrée », écrit l'OCC dans son dernier communiqué de 10h15. Le volume total de la glace et de la roche au fond de la vallée atteint dix millions de mètres cubes, précise-t-il.

Au total, 365 personnes sont évacuées. Au vu des risques et de l'instabilité géologique, toute intervention sur la zone sinistrée reste impossible, relève-t-il aussi. L'armée se tient prête à intervenir avec des pompes à eau, des pelleteuses et d'autres moyens de déblaiement lourds ainsi que du matériel d'éclairage pour une intervention.

La protection civile (PCi) est également mobilisée. Cinquante astreints de la PCi et une centaine de sapeurs-pompiers sont actifs. Des bureaux d'ingénieurs spécialisés ont également été sollicités.

La route cantonale de Goppenstein en direction de Blatten reste fermée à toute circulation jusqu'à nouvel ordre, excepté pour les résidents et les véhicules d'intervention. Le Canton ordonne à la population de se conformer strictement aux consignes des autorités et de ne pas se rendre dans la zone concernée. /ATS