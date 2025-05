Le baptême séduit de plus en plus dans la région

Le baptême séduit de plus en plus d’adolescents et d’adultes. Une tendance qui s’observe également dans notre région. Si dans l’Église réformée, les demandes sont stables, elles ont pris la tangente chez les catholiques. « Les demandes de baptême ont triplé depuis quatre, cinq ans », explique Nadine Babey, responsable du catéchuménat des adultes pour le Jura pastoral, soit la partie francophone du diocèse de Bâle. Une hausse des demandes qui a des origines très variées. Par exemple, des enfants, dont les parents ont décidé de les laisser choisir une fois plus grands. Les adultes semblent faire une recherche plus spirituelle ou ont vécu, par exemple, une rencontre personnelle avec Dieu. En ce qui concerne les adolescents, « c’est une recherche personnelle », explique Nadine Babey. Ils sont souvent très bien informés. Ils ont fait des recherches sur internet ou encore sur les réseaux sociaux. Ils n’hésitent pas à parler de leur choix autour d’eux, ce qui était plus rare avant.