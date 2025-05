Lisa Angiolini a eu le Groenland pour terrain de recherche

Des différences culturelles marquantes

Durant son mois de recherche, la géographe de 26 ans a pu constater d’importantes différences entre le Groenland et la Suisse. « Il y a un rapport au temps et au climat différent. Si le jour où vous devez voyager il y a les icebergs qui arrivent et qui bloquent le port, il faut accepter qu’on va être là et qu’on va rester là », témoigne-t-elle, encore marquée par « la gentillesse et l’accueil des gens très disponibles et chaleureux malgré la barrière de la langue. » D’un point de vue architectural, la couleur des maisons a retenu l’attention de Lisa Angiolini. « Pour les gens c’est aussi une manière d’amener de la vie et de la joie dans ce paysage très monochrome. » /nmy