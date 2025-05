Porrentruy veut favoriser la convivialité entre voisins

La première fête des voisins de Porrentruy se déroulera ce vendredi. Initiée par la commission de la cohésion sociale et la municipalité, elle a pour objectif de favoriser la convivialité et tisser des liens entre les personnes d’un même quartier. Pour la conseillère municipale Kathleen Chappuis, la Ville s’est notamment inspirée d’une fête qui a été organisée à Delémont. Elle y voit un moyen de briser des barrières non sans une pointe de nostalgie : « On remarque que la société actuelle ne ressemble pas à celle de nos parents. » La Commune a mis - pour l’occasion - ses tables et ses bancs à disposition des citoyens qui en ont besoin pour organiser la fête.