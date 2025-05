Quatre hélicoptères de la Rega mobilisés pour un accident de motos

Importante mobilisation de la Rega après un accident entre trois motos jeudi après-midi vers 15h entre St-Ursanne et Ocourt. Une motarde a dépassé un autre motard dans un virage. Elle est ensuite entrée en collision frontale avec une troisième moto et ses deux passagers qui circulaient correctement en sens inverse. L’impact a été violent entre les deux véhicules et a entrainé la chute du motard initialement dépassé, selon le communiqué de la police jurassienne. Les quatre personnes concernées par l’accident ont subi de graves blessures et ont été héliportées par la Rega vers les hôpitaux de Bâle et Berne. La route est restée fermée pendant environ quatre heures. /comm-nmy