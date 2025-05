Sniper fera vibrer le Festival de la Liberté

Le programme de la soirée, qualifié d’éclectique par la responsable artistique, se terminera avec un set de DJ par DJ Nixi-P, originaire de Moutier.

Un festival gratuit pour faire bouger la vieille ville

Les organisateurs tiennent à ce que l’accès aux concerts reste gratuit, même si instaurer des billets d’entrée soulagerait la situation financière du festival : « Ce serait beaucoup plus simple financièrement parce qu’on rame pour notre budget mais on tient à garder cette gratuité », explique le président d’organisation Nicolas Terreaux. La vente de bracelets de soutien à cinq francs avait été proposée l’année passée. Une action qui avait moins bien fonctionné qu’espérée mais qui sera toutefois reconduite cette année. Le budget pour les artistes, qui englobe leur cachet, les repas et le logement, se monte à environ 30'000 francs, estime Marina Zuber. À cela s’ajoute la technique, la scène et les frais supplémentaires. Le Festival de la Liberté, qui se veut apolitique, a, au final, deux objectifs principaux : faire bouger la vieille ville de Moutier et toucher un large public, résument le président et la responsable artistique. La priorité étant donnée aux restaurateurs du coin, faire venir des foodtrucks n’est pas à l’ordre du jour, précise Nicolas Terreaux.