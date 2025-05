Le Moulin de Soubey est à reprendre

Le Moulin de Soubey, un lieu d’histoire mais aussi de vie. Le bâtiment construit en 1565 appartient à Jean-Jacques Dünki depuis 2013. Le musicologue, écrivain et pianiste alémanique de 77 ans, très attachée à la région depuis sa tendre enfance, a récemment décidé de le vendre car le poids des années ne lui permet plus de s’en occuper comme il l’entendrait.

Le bâtiment, qui proposait ce samedi un programme spécial à ses visiteurs à l’occasion de la Journée des moulins suisses, a cessé ses activités en 1970, mais abrite aujourd’hui un petit musée de l’artisanat entretenu par Jean-Jacques Dünki. L’artiste, qui y vit depuis 12 ans, se charge de conserver l’aspect original de l’édifice en partenariat avec l’association des amis du Moulin de Soubey fondée en 2016, dont il est le président. Au-delà du patrimoine, l’édifice détient une forte valeur émotionnelle et affective, est un véritable lieu de rencontres :

« Autrefois, les fermiers apportaient leur grain. En attendant qu’il soit moulu, on jasait, on jouait aux cartes, c’était carrément un lieu de rencontre, de marchandage parfois. Aujourd’hui, heureuse circonstance, la randonnée le long du Doubs passe tout près du moulin. Pendant la belle saison, maints randonneurs passent. Certains, intéressés par l’histoire du moulin, restent boire un café ou une bière et discutent. On a même trouvé des amis à travers ces visites », détaille l’artiste.