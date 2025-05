Une riche collection dans un Palais des miniatures

C’est une passion débordante qui devient une exposition. Michel Enderlin a collectionné des milliers de véhicules miniatures dès sa plus tendre enfance. Lassés de voir tous ces cartons empilés, son épouse et lui ont transformé l’ancien restaurant des Trois rois à Bonfol, qu’ils ont exploité, pour en faire le Palais des miniatures. Le lieu ouvrira ses portes dès vendredi de 14h à 17h. Trains, voitures, bus, avions, bateaux, machines agricoles, sous-marin, calèches et bien d’autres encore garnissent des dizaines de vitrines sur 1’000 m2. « Depuis l’âge de 5 ans jusqu’à 73 ans, on a le temps de mettre de côté ! », sourit Michel Enderlin, qui, pour la boutade, constate un manque dans sa collection : le caddie à commission.

L’ancien restaurateur expose aussi bien les petites voitures que les grandes maquettes, comme celui du Titanic. Mais aussi le Neuchâtel. Le bateau lui a été offert par un couple qui voulait s’en séparer : « on a toujours contact avec eux et ils ont plaisir à venir le voir ». C’est d’ailleurs l’envie de partager sa passion qui a motivé le septuagénaire à se lancer dans cette aventure. Une association devrait d’ailleurs bientôt voir le jour pour l’épauler dans sa tâche. Il souhaite aussi laisser quelques vitrines vides pour d’autres collectionneurs.