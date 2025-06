posetapeche, slogan provocateur pour sensibiliser aux problèmes des « besoins pressants » en randonnée

Axée sur les réseaux sociaux, elle met en lumière le fait que faire ses besoins en pleine nature peut avoir des conséquences néfastes insoupçonnées, mais bien réelles, surtout à certains endroits très fréquentés. En plus d’être désagréable pour les randonneurs qui suivraient, cela peut causer des dégâts à l’environnement, comme l’explique Lucie Wiget : « Si vous faites vos besoins dans ou proche d’une rivière ou d’un lac, vous allez impacter les organismes qui vivent dans ces cours d’eau en raison des résidus de médicaments ou de pesticides dans vos urines ou vos excréments. Le papier toilette qui reste sur place mettra beaucoup de temps à se décomposer, surtout en altitude où les températures sont faibles. » Et pour cause : il faut 1 an pour voir disparaître du papier de toilette, 5 ans pour les mouchoirs, et encore plus pour des lingettes humides. « Les animaux vont aussi manger ces déchets, vraiment mauvais pour eux », complète Lucie Wiget.