L’Orif s’installe dans son nouvel écrin

Une mission qui doit vivre avec son temps

L’Orif a été créé en 1948. Sa mission était alors de réadapter la population d’après-guerre. Près de 80 ans plus tard, la mission a évolué, comme l’explique Romeo Radice : « L’état de santé de la population n’est plus le même. Les besoins de l’économie ont également évolué. À l’Orif, on se situe entre ces deux mondes-là. On veut répondre aux besoins de l’économie ainsi qu’à ceux de notre mandataire principal qui est l’assurance invalidité. On essaie d’être entre ces deux milieux pour répondre également aux besoins des bénéficiaires, pour qu’ils puissent réintégrer un jour le monde du travail. » /tna