Des dizaines de mètres de murs de pierres sèches remis à neuf aux Bois

Un symbole des Franches-Montagnes est bichonné aux Bois. La Fondation Actions Environnement (FAE) annonce ce mardi dans un communiqué poursuivre la rénovation des 177 mètres de murs de pierres sèches démarrée l’an dernier à la ferme Les Murs. L’entité qui œuvre à l’échelle nationale a été mandatée l’an dernier par la Fondation pour le cheval. En 2024, des bénévoles de la FAE en ont reconstruit 72 mètres pendant quatre semaines. Cette année, l’intervention se porte sur les 150 mètres restants. Le chantier a repris fin avril et se terminera mi-septembre après cinq semaines de travail effectuées à tour de rôle par des bénévoles, des civilistes, des écoliers et des apprentis. La FAE et la Fondation pour le cheval ont bénéficier du soutien d’autres acteurs comme la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, le Fonds suisse pour le paysage, la Fondation Andreas Kuhn ou encore la Fondation Zwillenberg. /comm-nmy