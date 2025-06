« Il font vivre notre commune » - Triage forestier

Le but du triage est de gérer toutes les exploitations forestières. Évidemment, les tâches varient selon les saisons. Des contacts étroits se font entre les communes et les triages. « On a les représentants de chaque commune qui gèrent ce triage forestier », explique Joseph Saucy. La surface occupée par les différents bucherons et garde-forestiers est forcément très large et il faut savoir gérer. « Chaque commune a un plan de gestion où toutes les forêts sont délimitées par division. On connait leur surface et la possibilité de bois à couper et on organise les travaux par rapport à tout cela. Ensuite, on travaille au fil des saisons. En ce moment, on a terminé les coupes de bois. On va s’occuper des jeunes forêts. On a fait les plantations et on a fait les entretiens de chemins. On commencera ensuite la préparation des prochaines coupes qui démarreront seulement cet automne » explique Joseph Saucy, l’homme qui avoue aussi se sentir bien dans la nature. /lge