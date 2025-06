Moutier Expo se met à l’heure jurassienne

Moutier Expo prépare à sa manière l’arrivée de la cité prévôtoise dans le Jura à partir du 1er janvier 2026. Le guichet unique destiné à faciliter le transfert de Moutier a été choisi comme invité d’honneur de la manifestation. La 47e édition de Moutier Expo se déroulera du 5 au 9 novembre prochains au Forum de l’Arc. Le directeur du comptoir commercial, Pierre Egger, indique que le comité avait l’intention de marquer le changement d’appartenance cantonale de la cité prévôtoise. « On avait tout d’abord pensé inviter la ville de Moutier qui nous a aiguillés vers le guichet unique dont le stand donnera des possibilités de se renseigner et de poser des questions », précise Pierre Egger. Le directeur de la manifestation souligne ainsi que Moutier Expo apportera sa pierre à l’édifice qui vise à faciliter le transfert de la commune dans le Jura. La manifestation cette année sera : « Moutier Expo, c’est disco » et l’hôte d’honneur sera la nouvelle association « Vivre à Moutier » qui vise à mieux faire connaître ce qui se passe en Prévôté. Autre innovation cette année pour Moutier Expo : le traditionnel défilé de mode du mercredi soir s’effectuera avec des costumes historiques qui appartiennent à Chantal Geiser, une collectionneuse de Crémines. À noter encore que la soirée du samedi sera animée par le groupe « Back to 80’s ».





Toujours sur un étage

Les organisateurs de Moutier Expo attendent plus de 120 exposants pour la cuvée 2025 du comptoir commercial prévôtois. La manifestation avait battu un record de fréquentation l’an dernier avec plus de 21'000 visiteurs. Malgré un succès grandissant, Moutier Expo ne devrait pas investir le deuxième étage du Forum de l’Arc dans les prochaines années. « Tout fonctionne très bien dans nos 5'000 m2 en bas et, pour l’instant, on continue comme ça », affirme Pierre Egger. L’idée de s’étendre, un jour, sur le deuxième étage n’est toutefois pas totalement enterrée. « Les portes ne sont pas fermées », souligne le directeur de Moutier Expo.