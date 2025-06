Un dépannage provoque des perturbations routières à Glovelier

Le dépannage d’un véhicule lourd nécessite des mesures exceptionnelles à Glovelier. La police cantonale jurassienne annonce ce mardi que la rue de la Transjurane sera fermée à la circulation entre le terrain de football et la voie de chemin de fer dans les deux sens dès 14h et pour une durée d’au moins deux heures. Une déviation sera mise en place, notamment par la rue des Montates pour les automobilistes qui sortent de l’autoroute. Une machine pour enrobés bitumineux est, en effet, tombée en panne et doit être évacuée du secteur. /alr