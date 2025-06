Une commission du personnel pour les soins à domicile dans le Jura

La Fondation pour l’aide et les soins à domicile – Jura (FASD) bénéficie d’une commission du personnel (CoPe-FASD). L’organisme qui compte 13 membres a été constitué le vendredi 30 mai dernier et Clément Baudey a été choisi pour en occuper la présidence. L’élection s’est déroulée sous l’égide de l’Association suisse des infirmiers (ASI) et les syndicats SSP Jura et Syna. La constitution de la Co-PE-FASD est le résultat d’un processus qui a démarré il y a deux ans et qui était soutenu par les organes dirigeants de la Fondation pour l’aide et les soins à domicile – Jura. La nouvelle institution a pour mission de faire remonter les propositions et les préoccupations du personnel à la direction. Elle permettra également de mieux informer le personnel des décisions prises dans le respect de la CCT. La Fondation pour l’aide et les soins à domicile – Jura compte 379 collaborateurs pour 272 EPT et s’occupe de 3'500 patients. /comm-fco