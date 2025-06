Une invention ajoulote nominée à l’EPHJ

C’est un des rendez-vous annuels d’importance pour beaucoup d’industriels jurassiens. Les professionnels de la haute précision ont rendez-vous à Genève cette semaine à l’occasion de l’EPHJ qui a ouvert ses portes ce mardi et jusqu’à vendredi. Quatre-vingts entreprises du Jura et une dizaine de Moutier sont présents au salon qui accueille près de 800 exposants. Ils sont issus des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, des microtechnologies et des technologies médicales.

Parmi eux, un Ajoulot et son entreprise ont réussi à être nominés au Grand Prix des exposants 2025. Pierre Falbriard, employé au sein de l’entreprise Louis Bélet SA à Vendlincourt, est en concurrence avec quatre autres candidats grâce à une invention appelée le filetage de forme par polygonage : « Depuis longtemps, il existe des machines pour le filetage de toute sorte de vis. Elles sont standards et leur pas-de-vis est toujours le même. Nous avons voulu créer une technologie qui permet de réaliser dans des temps records toutes sortes de formes de vis, de pas-de-vis (qui peuvent être variables) et d’entraxes variables. » Cette invention permet de diviser le temps d’usinage par 36, selon les tests effectués chez un client du domaine médical. « Les vis servent à des têtes de plaques utilisées pour soigner les fractures d’un os. »





Cinq ans avant d’être commercialisé

« Une fois, bêtement, en promenant mon chien en forêt, l’idée m’est venue. » Entre l’idée, sa faisabilité et sa production, il a fallu cinq ans pour que Louis Bélet SA se lance sur le marché. L’entreprise a attendu que le milieu professionnel teste cette invention et la valide avant de la présenter à Genève lors de l’EPHJ 2025. « Étonnement, la plus grande difficulté est de convaincre le client que ça fonctionne et qu’il veuille bien tester la chose, » avoue Pierre Falbriard. L’entreprise ajoulote tente aujourd’hui de diversifier les domaines d’utilisation de cette nouvelle technologie, que ce soit dans l’horlogerie, l’électronique, la connectique ou encore la micromécanique. /rce