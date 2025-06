Fanny Franc nommée chancelière de la Ville de Porrentruy

La chancellerie de la Ville de Porrentruy change de mains. Fanny Franc a été nommée au poste de chancelière par le Conseil communal. L’actuelle cheffe de la section des bourses au Service de la formation postobligatoire du canton du Jura prendra ses fonctions le 1er septembre. L’habitante de Courtedoux reprendra le siège de François Valley qui part à la retraite après onze ans d’activités à la tête de la chancellerie. Fanny Franc est âgée de 42 ans et est titulaire d’un master en droit et d’un brevet d’avocate. « La Municipalité se réjouit de pouvoir compter sur ses compétences et son engagement pour accompagner les projets de la Ville et renforcer le bon fonctionnement des services administratifs », écrivent les autorités bruntrutaines dans un communiqué transmis ce mercredi. /comm-nmy