La « Rue de l’Aviateur » atterrit à Boécourt

Une nouvelle rue a vu le jour à Boécourt. Elle a été inaugurée mercredi en fin d’après-midi lors d’une cérémonie officielle. La « Rue de l’Aviateur » se situe à l’entrée sud du village vadais, direction Bassecourt. Le nom n’a pas été choisi au hasard. En effet, un avion militaire Messerschmitt 109D s’était écrasé non loin de là il y a 85 ans jour pour jour, entrainant la mort d'un jeune pilote suisse. Le lieutenant Rudolph Rickenbacher avait été abattu par les Allemands le 4 juin 1940. L’homme de 25 ans avait voulu sauter en parachute mais ce dernier s’était déjà ouvert dans le cockpit et ses fils étaient coupés. Le maire de Boécourt avoue avoir été touché et conquis par l’appel d’un passionné et collectionneur d’objets militaires liés à l’aviation, Reto Renfer, qui lui a fait part, un peu à la dernière minute, de la particularité de ce mercredi. « On a utilisé cette symbolique du 4 juin pour inaugurer cette rue », explique Thierry Bourquard.