La chapelle d’Envelier sera rénovée

La chapelle d’Envelier pourra être remise à neuf. La commune ecclésiastique de Vermes-Envelier-Elay a validé mardi soir un crédit de 291’000 francs pour des travaux de rénovation de l’édifice construit en 1863 et dont les dernières retouches remontent à 1977. En mai dernier, la présidente de la paroisse Rita Vermeille présentait à RFJ l’état dans lequel se trouvent l’extérieur et l’intérieur de la bâtisse et la nécessité d’opérer des travaux d’entretien. /nmy