Sitôt disparu, le restaurant prévôtois L’Indus va renaître

Annoncée en février dernier, la disparition programmée de L’Indus a créé une onde de choc à Moutier. L’ancienne cantine industrielle, devenue bar à succès puis restaurant réputé, a marqué plusieurs générations de Prévôtois. Sa gérante, Olivia Affolter, ainsi que son père Eric qui n’est autre que le propriétaire du bâtiment, soulignaient alors la difficulté de maintenir une activité dans un établissement aussi grand, et dont les charges étaient devenues trop pesantes. C’était toutefois sans compter sur la passion qui anime la famille depuis plusieurs décennies. « Fermer ce restaurant est pour nous un véritable crève-cœur », concède Olivia Affolter. « Nous sommes arrivés à la conclusion que L’Indus tel que l’on connait ne pouvait pas perdurer ainsi. C’est là qu’a germé l’idée de proposer un concept plus concis, sur une plus petite surface, avec moins de personnel et surtout des horaires allégés », explique-t-elle.