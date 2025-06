Amende de la justice jurassienne confirmée pour Frédéric Hainard

Frédéric Hainard définitivement condamné. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jeudi le jugement du Tribunal cantonal jurassien de décembre dernier. L’avocat chaux-de-fonnier s’était vu infliger une amende de 5'000 francs pour avoir violé le devoir de diligence et le principe d’interdiction de conflit d’intérêts dans son activité d’avocat. Cette condamnation est liée à un litige opposant Frédéric Hainard à l’ancien président jurassien de l’Autorité de la protection de l’adulte et de l’enfant. C’est l’étude de l’avocat qui communique ce vendredi en promettant que Maître Hainard fera « désormais amende honorable et défendra l’intérêt de ses clients avec plus de mesure et moins d’emportement. » /comm-rce